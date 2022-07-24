Кандидаты на пост премьера Британии пообещали ужесточить подход к незаконной миграции

Экс-глава британского Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс, которые борются между собой за посты лидера Консервативной партии и премьер-министра, пообещали в случае избрания жестко пресекать нелегальную миграцию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В опубликованном в субботу в газете Sunday Telegraph программном заявлении по данной теме Сунак пообещал установить предел числа мигрантов, которых Великобритания сможет принимать ежегодно. "Наша иммиграционная система не работает, и мы должны честно признать это, - написал 42-летний политик. - Количество [мигрантов] должно определяться потребностью. Наш парламент получит возможность контролировать число беженцев, которых мы будем принимать каждый год".

Он раскритиковал нынешнее положение дел, при котором тысячи нелегалов прибывают в Великобританию из Франции, пересекая Ла-Манш на лодках. "Это должно прекратиться. И если я стану премьер-министром, то это остановлю", - пообещал Сунак.