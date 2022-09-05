Неизвестный напал с топором на девушку в Берлине

Полиция Берлина застрелила мужчину, который с топором напал на девушку, в результате чего та скончалась. Об этом говорится в совместном заявлении полиции и прокуратуры немецкой столицы, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Инцидент произошел в берлинском округе Лихтенберг. 23-летний мужчина напал с топором на 27-летнюю девушку, от полученных травм она скончалась на месте.

Прибывшие на место полицейские применили огнестрельное оружие, в результате чего он получил смертельное ранение, говорится в пресс-релизе.

Информация о причинах случившегося не приводится. Прокуратура Берлина начала проверку.