Philips подала в регулятор США 21 тыс. отчетов о неисправном медоборудовании

Нидерландская компания Philips в период с августа по октябрь подала в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) 21 тыс. отчетов о неисправном медицинском оборудовании. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, некачественное оборудование, а именно дыхательные аппараты для лечения обструктивного апноэ сна, пришлось отозвать из-за наличия в них токсичной звукоизоляционной пены. За три месяца управление получило информацию как минимум о 91 случае смерти, предположительно, из-за последствий использования респираторов. По данным FDA, частицы пены могли попасть в дыхательные пути пациентов, вызывая онкологические заболевания, пневмонию, астму, инфекции, кашель, одышку, головокружение, головную боль и боль в груди. Всего в период с апреля 2021 года, когда проблема была обнаружена, по настоящее время было зарегистрировано порядка 90 тыс. сообщений о некачественном медицинском оборудовании, а также о 260 случаях летального исхода.

По мнению представителей Philips, большое число отчетов стало следствием широкого общественного резонанса, который принес компании убытки в размере 300 млрд евро. "93% сообщений о неисправных медицинских устройствах связаны с техническими неполадками, которые не привели к серьезным последствиям для здоровья потребителей", - сообщила пресс-служба компании.

В октябре Philips объявила о сокращении 4 тыс. сотрудников вследствие финансовых потерь. Фирма полностью продала бизнес по производству бытовой техники 2 сентября 2021 года, сконцентрировавшись на производстве медицинского оборудования. На данный момент в компании работает примерно 80 тыс. сотрудников почти в 100 странах мира.