Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Германия дополнительно выделит до €200 млн на социальные проекты в Бразилии

Европа Материалы 30 января 2023 07:19 (UTC +04:00)
Германия дополнительно выделит до €200 млн на социальные проекты в Бразилии

Читайте Trend в

Правительство ФРГ готово дополнительно выделить до €200 млн на реализацию социальных проектов в первые 100 дней правительства президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом в интервью газете Folha de S. Paulo заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы безотлагательно хотим [получить от бразильских властей] программу того, что может быть сделано за первые 100 дней у власти, и для этого по согласованию с правительством [у нас будут] еще €200 млн", - цитирует ее в воскресенье издание.

Как пишет газета, в ходе визита представители правительства ФРГ рассчитывают узнать о приоритетных направлениях для инвестиций и с учетом этого предложить оперативные планы сотрудничества в социальной сфере, защите лесов и энергетике. Как уточняется, эти средства планируется направить по линии возглавляемого Шульце ведомства, которое также отвечает за финансирование Фонда Амазонии, однако в этом случае речь идет не только о борьбе с негативными последствиями климатических изменений, отметила министр.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости