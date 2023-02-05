В Берлине загорелся дом престарелых

Три человека пострадали, один из них получил тяжелые травмы в результате пожара, вспыхнувшего в воскресенье днем в доме престарелых в Хакенфельде на окраине Берлина. Об этом сообщила местная пожарная служба на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пожар произошел в Хакенфельде на улице Мазелакепарк в учреждении с сестринским уходом", - говорится в сообщении. "Три человека пострадали (один находится в критическом состоянии, двое получили легкие травмы), они были вынуждены обратиться в больницу", - добавили в пожарной службе.

Уточняется, что серьезно пострадала женщина. Медицинский персонал быстро вывел других пациентов на улицу. Затем пожарные ликвидировали возгорание.

Пожар произошел в больничной палате на втором этаже учреждения с сестринским уходом (дома престарелых). Пожарная команда была вызвана около 13:10 (15:10 мск). На месте происшествия работали 100 сотрудников экстренных служб.