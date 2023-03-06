Борис Джонсон представил отца на получение рыцарского титула

Бывший премьер-министр Великобритании (2019-2022) Борис Джонсон внес кандидатуру своего отца Стэнли на получение рыцарского титула. Об этом в понедельник сообщила газета The Times со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После ухода с поста главы правительства в сентябре прошлого года Джонсон имеет право номинировать на получение пэрства и других почетных званий лиц, которых сочтет достойными подобной чести. В случае с его предшественницей в должности премьера Терезой Мэй (2016-2019) этот список состоял из 60 человек, а Дэвид Кэмерон, занимавший офис на Даунинг-стрит с 2010 года по 2016 год, указал в нем имена 62 человек. Согласно данным газеты, Джонсон включил в перечень порядка 100 лиц, в том числе своего 82-летнего отца Стэнли, который с 1979 года по 1984 год был депутатом Европарламента и в разные периоды работал во Всемирном банке и Еврокомиссии.

По мнению The Times, представление Стэнли Джонсона на получение рыцарского титула наверняка вызовет вопросы к его сыну, который ранее использовал систему наград в королевстве для предоставления почетных титулов другим членам своей семьи. Так, в 2020 году брат бывшего главы кабмина Джо Джонсон, занимавший несколько должностей в правительствах консерваторов, получил титул барона Мерилибонского и место в Палате лордов британского парламента.

Как указала газета, перспектива пэрства Стэнли Джонсона выглядит сомнительно на фоне утверждений нескольких женщин о его непристойном поведении. Депутат Палаты общин Кэролайн Ноукс в 2021 году сообщила, что Джонсон-старший домогался ее на съезде Консервативной партии в Блэкпуле в 2003 году. Кроме того, в биографической книге про Бориса Джонсона, изданной журналистом Томом Боуэром в 2020 году, говорилось, что Стэнли Джонсон однажды поднял руку на свою жену Шарлотту Валь.

Кандидатуры, выдвинутые бывшим премьером, должны быть утверждены комитетом по наградам секретариата кабинета министров. Итоговый список затем подписывается главой правительства, после чего направляется на подпись монарху.