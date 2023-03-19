Появились новые кадры жестокого обращения французской полиции с митингующими (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соцсетях появились новые кадры жестокого обращения французской полиции с митингующими против пенсионной реформы.

На кадрах видно как сотрудник полиции бьет женщину, которая мирно протестует и не оказывает никакого сопротивления.

Такое неуважительное отношение полиции к своим гражданам в стране, которая называет себя демократической, вызывает множество вопросов.

Отметим, что волна протестов прокатилась с новой силой по всей Франции после того, как пенсионная реформа, против которой выступают митингующие, была принята правительством в обход голосования в парламенте на основе статьи 49.3 Конституции на фоне массовых протестов. Правительство приняло закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.