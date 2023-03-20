Во Франции не утихают протесты (ВИДЕО)

Вечером в воскресенье толпы демонстрантов вновь вышли на улицы Парижа. В основном, это молодые люди, сообщает телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru". Митинг стал четвертым протестом со дня принятия пенсионной реформы.

Протестующие скандировали "Пенсия в 60 лет! Мы боролись за нее и будем продолжать бороться!". За ходом шествия наблюдали полицейские.

Отметим, что волна протестов прокатилась с новой силой по всей Франции после того, как пенсионная реформа, против которой выступают митингующие, была принята правительством в обход голосования в парламенте на основе статьи 49.3 Конституции на фоне массовых протестов. Правительство приняло закон о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет.