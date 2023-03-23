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Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29

Европа Материалы 23 марта 2023 18:27 (UTC +04:00)
Словакия передала Украине четыре истребителя МиГ-29

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Словакия передала Украине первые четыре из 13 истребителей МиГ-29, выведенных в прошлом году из состава национальных ВВС. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на министерство обороны республики информационное агентство CTK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

И.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер в среду проинформировал, что в его стране в настоящее время находятся технические специалисты с Украины. Они проводят работы по приемке самолетов МиГ-29, которые Братислава передает на безвозмездной основе Киеву.

Украинские специалисты привезли необходимые для замены детали и агрегаты. Словацкие власти ранее сообщали, что процесс передачи истребителей займет несколько недель.

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