В британском парламенте будут блокировать использование TikTok

Использование основанной в Китае социальной сети TikTok будет запрещено в здании британского парламента. Как сообщил в четверг представитель законодательного органа, по соображениям безопасности приложение также будет заблокировано на всех парламентских устройствах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На фоне решения правительства запретить TikTok на правительственных устройствах комиссии Палаты общин и Палаты лордов решили, что TikTok будет заблокирована на всех парламентских устройствах и в парламентской сети. Кибербезопасность является основным приоритетом для парламента. Тем не менее, мы не комментируем конкретные детали наших мер контроля [за обеспечением] кибербезопасности и физической безопасности, политику в этом направлении или возникающие инциденты", - указал он.