Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против РФ

Власти Швейцарии ввели вслед за ЕС десятый пакет санкций против России, сообщается на сайте правительства этой страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Федеральный совет ввел новые ограничения против России, приняв меры, недавно принятые ЕС в рамках 10-го пакета санкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что швейцарские меры вступают в силу с 20:00 по местному времени (22:00 GMT+4) 29 марта.

В частности, указано в сообщении, речь идет о запрете для граждан РФ занимать посты в ведомствах, управляющих жизненно важной инфраструктурой в Швейцарии, а также об ужесточении мер контроля и ограничений в отношении, в том числе, товаров двойного назначения.

При этом, власти Швейцарии "создали возможность разрешать предоставление активов или экономических ресурсов физлицу или юрлицу, компании или организации, которые находятся под санкциями, если этого требует защита интересов Швейцарии".