Борис Джонсон готов вступить в армию

БАКУ /Trend/ - Борис Джонсон готов служить в армии. Такое заявление бывший премьер-министр Великобритании сделал в связи с призывами британцев защищать родину при возникновении конфликта с Россией.

Политик считает, что Британия не развяжет военные действия с каким-либо государством, требующие всеобщей мобилизации.

Джонсон поделился с корреспондентами Daily Mail, что с 16 лет он тренировался в объединенном кадетском корпусе и, не раздумывая, принял бы решение "сражаться за короля и страну", но все-таки надеется, что его помощь Королевству не понадобится, передает Trend.

Экс-премьер предложил Вооруженным силам страны смягчить требования к физподготовке молодежи, а также напоминать соотечественникам о весомости военной службы.