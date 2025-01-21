В африканских СМИ жестко отреагировали на высказывания Макрона в адрес Алжира

БАКУ/Trend/ - 6 января 2025 года в Париже состоялась ежегодная конференция послов, на которой президент Франции Эмманюэль Макрон сделал несколько резких заявлений, вызвавших широкий резонанс в африканских странах.

Макрон потребовал немедленно освободить алжирского писателя Буалема Сансала, который был задержан в аэропорту Алжира в ноябре. В своей речи он заявил, что Алжир, "который он любит и чье прошлое разделяет", замешан в бесчестном деле и что задержание Сансала препятствует его доступу к медицинскому лечению.

Эти высказывания Макрона вызвали бурную критику в африканских СМИ. Алжирская телекомпания ElwataniaTV назвала слова президента Франции позорными и неприемлемыми, отметив, что Франция во главе с Макроном стала заложницей антиалжирских течений, которые пронизаны расизмом и исламофобией. Также поднимались вопросы о колониальном прошлом Франции и ее неспособности взять на себя ответственность за историческое наследие.

Марокканская радиостанция Atlantic Radio подчеркнула, что заявления Макрона о поддержке безопасности и суверенитета Африки не воспринимаются всерьез, так как Франция не имеет ни возможностей, ни легитимности для выполнения этой роли. Аналогичную позицию высказали и члены правительства Чада, назвав высказывания президента пренебрежением к африканским государствам.

Ливанская Al Mayadeen TV обратила внимание на попытку Макрона скорректировать свой имидж, уделив внимание политике Франции в Африке, однако речь вызвала осуждение со стороны Чада и Сенегала.

Сенегальская RTS2 подчеркнула, что современные африканские государства давно уже выстроили свою независимую внешнюю политику, и Франция утратила значительное влияние на континент.

BurkinaInfoTV прямо обвинила Макрона в колониалистских взглядах, отметив его саркастическое заявление о том, что африканцы якобы неблагодарны. СМИ обвинили французского президента в неспособности воспринимать африканцев как равных партнёров, подчеркивая, что ресурсы Африки больше не являются добычей для европейских стран.