Кабмин Израиля решил закрыть школы с 17 сентября

Правительство Израиля постановило в среду приостановить занятия в школах с 17 сентября для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства Биньямина Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе телефонного голосования правительство утвердило рекомендацию министерства здравоохранения и национального координатора по борьбе с коронавирусом профессора Рони Гамзу по закрытию с ближайшего четверга образовательных учреждений (кроме специальных), включая школы, детские сады и ясли в связи со значительным ростом числа инфицированных", - говорится в сообщении.

Гамзу во вторник направил министрам здравоохранения и просвещения страны Юлию Эдельштейну и Йоаву Галанту письмо с рекомендацией прервать занятия в школах для предотвращения дальнейшего распространения инфекции. Координатор подчеркнул, что рекомендует "по крайней мере" немедленно приостановить занятия в классах от пятого и выше, так как дети в возрасте от 10 лет и старше, по его мнению, находятся "в эпицентре" продолжающейся несколько недель вспышки заболеваемости COVID-19 в Израиле. По данным Минздрава страны, за последние 24 часа в Израиле было выявлено более 5 тыс. заразившихся коронавирусом, общее число инфицированных приблизилось к 170 тыс.