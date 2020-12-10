Вакцинация от коронавируса начнется в Израиле 27 декабря

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что вакцинация от COVID-19 в Израиле начнется 27 декабря. Планируется делать прививать в сутки до 60 тыс. израильских граждан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы начнем вакцинацию в Израиле 27 декабря. Мы готовимся делать израильским гражданам 60 тыс. прививок в день", - написал Нетаньяху в Twitter.