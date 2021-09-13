Коронавирус в Израиле: Около 81 тыс. зараженных, примерно 700 в тяжелом состоянии

Утром в понедельник, 13 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1178933 зараженных (+9716 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 13 и 12 сентября; в отчете минздрава указано, что со вчерашнего дня выявлено 7686 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 80759 человек (-3171).

7383 (+45) заболевших COVID-19 умерли.

1090791 человек выздоровели (+12842).

За последние сутки проведены 157412 тестов. В 5,24% случаев выявлялся коронавирус.

1134 заболевших в больницах (-34), 117 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 691 (-6 за сутки; примерно 0,9% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 256 из них в критическом состоянии, 187 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных не сокращалось, несмотря на уменьшение числа выявляемых зараженных.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) вырос до 1.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 47% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 6% – старше 60 лет. При этом 69% тяжелобольных старше 60 лет.