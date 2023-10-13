Председатели Еврокомиссии и Европарламента отправляются в Израиль

БАКУ/Trend/ – Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского парламента Роберта Метсола сегодня отправляются в Израиль.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространила Еврокомиссия.

Основная цель визита – выразить солидарность с Израилем и ознакомиться с ситуацией в регионе.

Урсула фон дер Ляйен и Роберта Метсола проведут серию встреч с руководством Израиля.

Напомним, что утром 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

В результате число погибших превысило 1 300 человек, 3 300 получили ранения.

Армия обороны Израиля объявила о состоянии готовности к войне после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов. Операция израильской армии против ХАМАС носит кодовое называние "Железные мечи".