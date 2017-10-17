В Нигерии неизвестные напали на лагерь переселенцев

17 октября 2017 08:48 (UTC+04:00)

Почти 30 мирных жителей погибли в результате вооруженного нападения неизвестных на лагерь внутренне перемещенных лиц в центральной части Нигерии, передает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Channel Television.

По данным телеканала, инцидент произошел в понедельник утром в штате Плато в здании местной начальной школы. Сотрудники службы безопасности также находились в здании, однако им не удалось помешать злоумышленнику.

В связи с этой атакой губернатор штата Плато Симон Лалонг созвал совещание с участием руководителей служб безопасности, а также правительственных чиновников для обсуждения непрекращающихся атак и вероятного решения проблемы безопасности.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что за день до инцидента в том же штате в результате нападения погибли шесть человек.

Azernews Newspaper
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