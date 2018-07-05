На севере Пакистана не менее 14 человек погибли из-за ливней

5 июля 2018 11:40 (UTC+04:00)

По меньшей мере 14 человек погибли, 19 получили ранения в результате проливных дождей, обрушившихся на северные районы Пакистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (NDMA).

Согласно его данным, в наибольшей степени от удара стихии пострадала провинция Пенджаб, где число жертв уже достигло 12 человек, еще 17 получили ранения. Кроме того, два человека погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Отмечается, что в большинстве случаев к человеческим жертвами приводило обрушение крыш жилых домов, которые не выдерживали тяжести скопившейся воды, а также падение деревьев и электрических столбов. В результате обильных осадков ряд районов в Пенджабе, расположенных в низинах, оказались полностью затопленными.

Ожидается, что в предстоящие дни интенсивность осадков на севере Пакистана заметно снизится, что даст возможность властям проводить полномасштабную спасательную операцию.

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