Южная Корея и КНДР полностью восстановили западную линию связи между военными

Республика Корея и КНДР полностью восстановили работу линии связи между вооруженными силами двух стран, которая проходит вдоль западного побережья Корейского полуострова. Об этом, как передает ТАСС, сообщило во вторник агентство Kyodo.

"Военная линия коммуникации в районе побережья Желтого моря была полностью восстановлена спустя 29 месяцев после прекращения работы в рамках договоренностей, предусмотренных Пханмунджомской декларацией. Эти меры будут способствовать снижению напряженности и укреплению доверия между двумя Кореями", - приводит агентство комментарий южнокорейского оборонного ведомства.

Республика Корея и КНДР 14 июня провели первые за десять лет военные переговоры на уровне генералов. В ходе встречи военные представители Сеула и Пхеньяна договорились полностью восстановить восточную и западную военные линии связи. Линия коммуникации между военными Южной Кореи и КНДР на западном участке границы была создана в 2002 году, на восточном - в 2003. Они позволяют поддерживать связь по телефону и факсу.

Работа западной линии связи была прекращена в 2016 году после того, как власти КНДР остановили работу расположенной на севере совместной с Южной Кореей Кэсонской промышленной зоны. Функционирование восточной линии связи было приостановлено в 2011 году на фоне военной напряженности между двумя корейскими государствами, а окончательно связь вышла из строя в результате лесного пожара в 2013 году.

Межкорейский саммит прошел 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом стал первой встречей лидеров Юга и Севера более чем за 10 лет. По итогам переговоров президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали совместную Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

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