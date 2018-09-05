Более 10 стран Латинской Америки призвали Венесуэлу принять гуманитарную помощь

Не менее 11 стран Латинской Америки рассматривают возможность разрешить въезд на свою территорию венесуэльским мигрантам, у которых истек срок действия паспортов и удостоверений личности. Об этом, как передает ТАСС, говорится в Декларации Кито, принятой во вторник в эквадорской столице по итогам встречи представителей МИД государства региона.

Свои подписи под документом поставили представители Аргентины, Бразилии, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая, Чили и Эквадора. Правительства этих стран договорились "в соответствии с национальным законодательством каждой страны принимать истекшие документы в качестве документов, удостоверяющих личность венесуэльских граждан для миграционных целей". В то же время указанные 11 государств обратились к Каракасу с призывом наладить процесс выдачи венесуэльцам всех видов документов, необходимых для свободного передвижения. Текст декларации опубликован на сайте МИД Эквадора.

Государства, подписавшие декларацию, также договорились "создать региональную программу" по обмену информацией, которая касается венесуэльских мигрантов, ради "обеспечения упорядоченных и безопасных миграционных потоков". В этом вопросе страны Латинской Америки рассчитывают на помощь ООН и Международной организации по миграции.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном, в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

В свою очередь власти Венесуэлы отрицают наличие гуманитарного кризиса в стране. По мнению исполнительного вице-президента республики Дельси Родригес, речь идет о "нормальных миграционных потоках".

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