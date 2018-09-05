В Индии перевернулась моторная лодка, два человека погибли и 28 пропали

5 сентября 2018 16:43 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человека погибли, 28 пропали без вести после того, как плывшая по реке Брахмапутра моторная лодка перевернулась в штате Ассам на востоке Индии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную газету Shillong Times.

По данным издания, вероятной причиной трагедии стала перегруженность лодки, которая рассчитана на 22 места, однако на момент аварии в ней находилось более 40 человек. Как сообщили местные власти, 12 пассажирам удалось самостоятельно выбраться на берег, несмотря на сильное течение. Еще два человека утонули, к настоящему времени их тела опознаны.

Судьба остальных пока неизвестна. Власти проводят операцию по поиску пропавших.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Индии продолжают поиск выживших на месте обрушения моста
Другие страны 12:42
В Индии девять человек погибли и более 40 пострадали в ДТП с автобусами
Другие страны 4 сентября 21:41
На востоке Индии обрушился мост
Другие страны 4 сентября 16:15
В Индии около 50 тысяч человек оказались отрезанными от мира из-за ливней
Другие страны 4 сентября 11:02
Истребитель ВВС Индии потерпел крушение на северо-западе страны
Кыргызстан 4 сентября 09:29
Военные летчики Китая, Индии и Казахстана покинули Россию после учений ШОС
Казахстан 3 сентября 10:32
Лента новостей
Узбекский банк подписал с африканским банком соглашение на $50 млн
Узбекистан 18:01
Путин, Эрдоган и Роухани планируют принять совместное заявление
Россия 17:56
ВТБ расширит возможности для экспорта азербайджанской продукции (Эксклюзив)
Бизнес 17:55
Азербайджанская нефть 4 сентября незначительно подорожала
Энергетика 17:54
Встреча Путина и Трампа пока не прорабатывается
Россия 17:53
ВТБ готов поддержать азербайджанский бизнес в России (Эксклюзив)
Бизнес 17:52
Банк ВТБ (Азербайджан) готов активно участвовать в госпроектах для предпринимателей (эксклюзив)
Бизнес 17:41
МИД Ирана рассказал, при каких условиях страна не выйдет из ядерной сделки
Политика 17:35
Азербайджан и МВФ обсудят экономическую ситуацию в стране (Эксклюзив)
Бизнес 17:33