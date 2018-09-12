Премьер Южной Кореи подтвердил приглашение Путину посетить страну в ближайшее время

12 сентября 2018 08:57 (UTC+04:00)

Руководство Республики Корея подтвердило свое приглашение президенту РФ Владимиру Путину посетить страну в ближайшее время, сообщил премьер-министр страны Ли Нак Ён в ходе встречи с российским лидером в среду на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС.

"Пользуясь случаем, прошу позволить передать вам особый привет от имени нашего президента, господина Мун Чже Ина. Он на самом деле так хотел приехать сам сюда, но вы понимаете, что на Корейском полуострове сейчас предстоит очень важная встреча между нашими Кореями. Поэтому он неизбежно просто не смог приехать", - сказал премьер.

"Передавайте ему тоже большой привет", - отреагировал Путин.

В свою очередь, Ли Нак Ён подтвердил российской стороне приглашение, сделанное ранее.

"Мой президент поручил мне вам передать еще раз приглашение в Корею. Как можно в скором будущем он хочет увидеть вас там", - заявил Ли Нак Ён.

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