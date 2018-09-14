Бразильский реал упал до исторических минимумов к доллару

14 сентября 2018 05:21 (UTC+04:00)

Курс бразильского реала в четверг обновил исторические минимумы, опустившись до уровня 4,195 реала за один доллар США, сообщает РИА Новости.

На торгах доллар подорожал сразу на 1,11%, отмечает канал Globo.
Предыдущий минимальный уровень стоимости реала был отмечен в январе 2016 года, когда за американскую валюту давали 4,163 реала. Всего с начала текущего года доллар подорожал уже на 26,6%.

Это происходит менее чем за месяц до выборов президента южноамериканской страны, до которых не был допущен из-за имеющегося тюремного срока за коррупцию самый популярный кандидат Луис Инасиу Лула да Силва.

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