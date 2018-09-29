Мадуро рассказал о значении встречи с Трампом

29 сентября 2018 04:01 (UTC+04:00)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в пятницу, что возможная встреча с американским коллегой Дональдом Трампом может изменить многое, передает РИА Новости.

Мадуро и ранее говорил о возможности встречи с главой США. Трамп также заявил, что готов встретиться с Мадуро на полях Генассамблеи ООН, но при этом, говоря о ситуации в Венесуэле, назвал ее "позорной" и отметил, что Соединенные Штаты готовы к "любым вариантам" действий в связи с этим.

"Если удастся добиться этой встречи с Трампом, многие вещи изменятся", — приводит канал Globovision заявление Мадуро по возвращении из Нью-Йорка в Каракас.

По словам венесуэльского лидера, у него достаточно "смелости и отваги", чтобы установить уважительный диалог на высоком уровне с США. "Знаю, что если это произойдет, это будет очень позитивно", – сказал Мадуро.

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