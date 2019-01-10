Мадуро назвал "глупым" запрет на въезд венесуэльским чиновникам в Перу

10 января 2019 05:36 (UTC+04:00)

Решение перуанских властей запретить въезд в страну венесуэльским чиновникам является "глупым" и не принесет пользы, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом в среду он заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

"Мне кажется, что решение правительства Перу является смешным и глупым. Оно не принесет никакого эффекта", - сказал Мадуро. Глава Венесуэлы также напомнил, что Латинская Америка является регионом, где "нет запретов на въезд кому-либо".

Накануне власти Перу запретили въезд 93 чиновникам Венесуэлы, в том числе Мадуро.

Участники Группы Лимы, за исключением Мексики, 4 января заявили о непризнании нового президентского срока Мадуро, который вновь вступит в должность главы государства 10 января. Соответствующий документ подписали представители Аргентины, Бразилии, Гайаны, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Сент-Люсии и Чили. Они призвали Мадуро не занимать пост президента и передать исполнительную власть Национальной ассамблее - однопалатному парламенту, находящемуся под контролем политических оппонентов правительства.

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