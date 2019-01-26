Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Соломоновых островов

26 января 2019 07:18 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в субботу у Соломоновых островов в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 678 км к востоку от столицы Соломоновых островов, города Хониара (население около 65 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 60 км.

Информация об угрозе возникновения цунами не поступала.

Соломоновы Острова - государство в юго-западной части Тихого океана. Входят в состав Содружества, возглавляемого Великобританией.

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