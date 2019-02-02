Кубинские власти подтвердили, что над островом взорвался метеорит

2 февраля 2019 07:14 (UTC+04:00)

Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом пролетел метеорит, пронзив небо в виде огненного шара и взорвавшись на множество обломков. Сообщение ведомства приводит на своем сайте официальный печатный орган кубинской компартии Granma, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее множество очевидцев сообщали, что в небе над западной кубинской провинцией Пинар-дель-Рио прогремел мощный взрыв. Метеорологическая служба во Флориде (США) предположила падение метеорита.

Метеорит был замечен между 13.20 и 13.30 (23.20 и 23.30 мск) по всей провинции Пинар-дель-Рио в виде огненного шара, за пролетом которого последовал облачный след, а затем громкий взрыв, сообщает министерство.

"Согласно оценкам, причиной стало падение метеорита в муниципалитете Виньялес", - говорится в сообщении.
Сотрудники института геофизики, прибывшие на места предполагаемого падения метеорита, провели анализ найденных обломков, который показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния. Самый крупный обломок на данный момент был обнаружен в райне Палмарито, его размер составляет 11 сантиметров в длину.

Ученые намерены продолжить исследование обломков, чтобы получить больше информации об этом феномене.

Нынешний метеорит стал седьмым за историю наблюдений на Кубе. Предыдущий упал в 2001 году. Самый большой обломок был найден после падения метеорита в провинции Артемиса в 1938 году и весил 1099 граммов.

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