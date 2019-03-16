Бразилия разрешит добывать на своей территории уран

16 марта 2019 05:22 (UTC+04:00)

Правительство Бразилии планирует допустить иностранных инвесторов к разработкам урановых месторождений на территории страны. Об этом в пятницу в интервью агентству Reuters заявил министр энергетики и горнорудной промышленности республики Бенту Албукерке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для реализации этой инициативы профильные ведомства на протяжении двух лет вели подготовку изменений в национальное законодательство, которые после окончательной доработки будут направлены на рассмотрение в Национальный конгресс (двухпалатный парламент страны). "Сегодня [по закону] добыча урана является монополией государства и осуществляется [госкорпорацией] Industrias Nucleares do Brasil. Необходимо таким образом изменить законодательство, чтобы к работе в этой отрасли можно было бы привлекать частный сектор", - пояснил Албукерке.

По словам министра, в контексте реализации будущих изменений правительство рассчитывает улучшить ситуацию в сфере контроля за добычей урана и только потом открыть рынок разведки и добычи этого минерала для потенциальных инвесторов, в том числе из-за рубежа. Вместе с тем политик отрицает возможность негосударственного участия в производстве ядерного топлива даже в будущем.

"Мы обладаем необходимыми технологиями, этим занимается INB, и в этой отрасли все останется по-прежнему", - заявил бывший военный. До назначения министром Албукерке служил во флоте, где возглавлял ведомственную программу развития технологий и ядерной сферы, в рамках которой курировал в том числе и строительство атомных субмарин для ВМС Бразилии. Уже тогда он выступал за демонополизацию добычи урана в пользу частных инвесторов, напоминает Reuters.

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