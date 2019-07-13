Трамп не стал устанавливать квоты на производство урана в США

13 июля 2019 09:55 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп отказался устанавливать квоты на производство урана на территории Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как в нем отмечается, президент не согласился с Министерством торговли США, которое ранее по итогам расследования пришло к выводу, что импорт урана из-за рубежа угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов. При этом Трамп заявил, что выводы Минторга "вызывают значительную обеспокоенность", сообщает Reuters.

В связи с этим, как отмечает агентство, Трамп потребовал провести "более полный анализ относящихся к национальной безопасности аспектов применительно ко всей цепи поставок ядерного топлива" в США. Данный анализ, который займет 90 дней, поручен сразу нескольким профильным американским федеральным ведомствам.

Доля американского урана в топливе для гражданских ядерных реакторов в США составляла, согласно данным 2017 года, лишь 7%. Остальная его часть до сих пор поставляется из-за рубежа. По информации Минторга США, в списке основных экспортеров два года назад на первом месте находилась Канада (25%), затем шли Казахстан (24%), Австралия (20%), Россия (14%) и Узбекистан (4%).

Ранее Минторг начал расследование в отношении поставок урана в Соединенные Штаты из-за рубежа. Оно было инициировано после рассмотрения обращения двух американских компаний, занимающихся добычей урановой руды - UR-Energy и Energy Fuels. Целью расследования в ведомстве назвали установление фактов ущерба, который могут наносить национальной безопасности США поставки урана из-за рубежа.

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