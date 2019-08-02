МИД России объявил о прекращении действия ДРСМД

Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Там подчеркнули, что это произошло по инициативе Вашингтона. СССР и США подписали ДРСМД в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия.

В октябре 2018-го Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, однако доказательств американская сторона не предоставила.

В 2019 году Россия — в ответ на действия США — приостановила свое участие в ДРСМД.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.