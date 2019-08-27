В Индии более 15 человек погибли при столкновении трех автомобилей

По меньшей мере 16 человек погибли и пятеро получили ранения в результате ДТП с участием трех автомобилей в Индии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник утром в районе города Шахджаханпур, распложенном на территории штата Уттар-Прадеш на севере страны. Сообщается, что ехавший на большой скорости грузовик врезался в два автомобиля и перевернулся. При этом он придавил один из автомобилей, съехавший от удара в кювет.

Как сообщили в полиции, 16 человек, включая трех детей, погибли на месте. Еще пять человек госпитализированы.

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