Министры труда G20 выступили за создание безопасных условий на рабочих местах для пожилых

Страны G20 выступают за создание благоприятных условий труда на рабочих местах для пожилых людей, в первую очередь за счет обеспечения им сохранности здоровья и безопасности. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой в понедельник по итогам встречи министров труда объединения, которая проходила в городе Мацуяма, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Старение населения принесет новые возможности трудоустройства, связанные с зарождением так называемой серебряной экономики (речь идет о росте числа экономически активных пожилых людей - прим. ТАСС). Однако без нужных мер есть вероятность, что это приведет к нехватке рабочей силы, снижению навыков, замедлению экономического роста, а также бедности и неравенству среди пожилого населения. Мы признаем важность создания общества, где все могли бы быть задействованы на рынке труда без дискриминаций", - отмечается в документе.

Министры также призвали "улучшить ситуацию на рабочих местах для людей в возрасте с точки зрения обеспечения достойной заработной платы, контроля за рабочим временем, безопасностью и здоровьем сотрудников". Вместе с тем они выступили за создание равных рабочих возможностей для женщин и мужчин, чтобы преодолеть ситуацию с неравенством.

Двухдневная встреча министров труда государств G20 завершилась в понедельник в городе Мацуяма (префектура Эхиме). Главной темой обсуждения в ходе переговоров, по данным организаторов, стали проблемы трудоустройства, причем как молодого поколения, так и пожилых людей, на фоне серьезных изменений в структуре общества.

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