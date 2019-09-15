В Японии автомобиль такси въехал в группу пешеходов

15 сентября 2019 05:32 (UTC+04:00)

По меньшей мере семь человек пострадали в центральном японском городе Нагоя в результате наезда такси на группу пешеходов. Об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, инцидент произошел поздно вечером в субботу. Со слов очевидцев, автомобиль вылетел на тротуар в районе железнодорожной станции Канаяма. Все пострадавшие были госпитализированы, один из них получил серьезные травмы.

Полиция изучает обстоятельства случившегося и допрашивает 70-летнего водителя такси.

В Японии в последнее время участились ДТП с участием пожилых водителей. Находясь за рулем, они зачастую путают педали газа и тормоза, либо им не хватает быстроты реакции на изменения дорожной ситуации в силу возраста.

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