Подвергшийся атаке танкер Sabiti вернется в Иран в течение 10 дней

12 октября 2019 20:29 (UTC+04:00)

Подвергшийся в пятницу нападению танкер Sabiti вернется в Иран через 9-10 дней. Об этом в субботу заявил исполнительный директор Национальной танкерной компании Ирана Насралла Сардашти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В течение следующих 9-10 дней танкер достигнет иранских территориальных вод", - цитирует Сардашти агентство Shana. Он добавил, что "меньше чем за 24 часа судно должно пройти Баб-эль-Мандебский пролив".

Взрывы прогремели на иранском танкере Sabiti в пятницу утром, когда он находился неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. В результате были повреждены два нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море.

По основной версии иранской стороны, причиной взрывов стало попадание двух ракет, выпущенных по судну.

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