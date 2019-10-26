В США олень убил подстрелившего его охотника

26 октября 2019 00:59 (UTC+04:00)

Мужчина скончался в результате нападения оленя, которого он "застрелил" во время охоты в американском штате Арканзас, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я работаю в комиссии штата по проблемам охоты и рыболовства в течение 20 лет, и это один из самых странных случаев (в моей практике)", - заявил представитель комиссии Кит Стивенс.

Инцидент произошел около города Йелвилл. По словам Стивенса, 66-летний Томас Александр выстрелил в самца оленя из дульнозарядного ружья. Когда мужчина подошел к животному, "чтобы проверить, умер ли олень", самец напал на него, и охотник получил "несколько колотых ран". Пострадавшему мужчине удалось позвонить родственникам, которые, в свою очередь, связались со спасателями. Александра доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Как заявляет комиссия по проблемам охоты и рыболовства, неизвестно, погиб ли мужчина от ран, полученных в результате нападения. По словам Стивенса, "вскрытия (тела) не будет, поэтому мы можем никогда не узнать, что произошло на самом деле". Как следует из рекомендации комиссии штата, прежде чем подходить к "убитому" оленю, охотникам следует убедиться, что около 30 минут он находится без движения. По словам Стивенса, неизвестно, следовал ли Александр этим советам.

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