В Афганистане двое американских военных погибли при крушении вертолета

20 ноября 2019 09:49 (UTC+04:00)

Двое военнослужащих США погибли в результате крушения вертолета в Афганистане в среду, сообщает миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении отмечается, что точные причины крушения будут установлены после расследования, однако, согласно предварительному отчету, ничто не указывает на то, что крушение вертолета было вызвано "вражеским огнём".

Имена погибших не раскрываются до уведомления родственников.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео обсудил с президентом Афганистана освобождение трех главарей талибов
США 19 ноября 08:48
В Кабуле четверо военных пострадали при взрывах
Другие страны 18 ноября 09:16
Британская армия могла скрывать военные преступления в Ираке и Афганистане
Европа 18 ноября 04:34
Не менее четырех полицейских убиты на севере Афганистана
Другие страны 15 ноября 12:42
У здания МВД в Кабуле произошел взрыв
Другие страны 13 ноября 08:22
Туркменистан оказывает поддержку Афганистану в сфере энергетики
Энергетика 12 ноября 16:43
Лента новостей
В Италии открывается горнолыжный сезон
Европа 09:52
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 09:51
Производство лакокрасочной продукции в Азербайджане увеличилось в два раза
Энергетика 09:45
Worley и Узбекистан могут открыть совместный инжиниринговый центр
Энергетика 09:42
У берегов Мексики произошло сильное землетрясение
Другие страны 09:35
Сократился экспорт продукции оборонпрома из Турции в Азербайджан (Эксклюзив)
Турция 09:31
Турция незначительно увеличила экспорт химпродуктов в Азербайджан (Эксклюзив)
Турция 09:28
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:28
Турция экспортировала в Азербайджан мебель и древесину на сумму свыше $100 млн
Турция 09:26