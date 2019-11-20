В Афганистане двое американских военных погибли при крушении вертолета

Двое военнослужащих США погибли в результате крушения вертолета в Афганистане в среду, сообщает миссия НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении отмечается, что точные причины крушения будут установлены после расследования, однако, согласно предварительному отчету, ничто не указывает на то, что крушение вертолета было вызвано "вражеским огнём".

Имена погибших не раскрываются до уведомления родственников.

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