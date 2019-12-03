Самолет премьер-министра Канады врезался в ангар

3 декабря 2019 09:42 (UTC+04:00)

Основной самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо выбыл из строя до августа 2020 года после аварии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CTV.

По данным телеканала, инцидент произошел 18 октября текущего года на военной авиабазе в городе Трентон, провинция Онтарио. Тогда самолет врезался в ангар и получил значительный ущерб.

Отмечается, что самолет отвозил премьер-министра на международные мероприятия. Есть еще четыре самолета, которые могут использоваться взамен аварийного в зависимости от того, чего потребует ситуация.

Трюдо полетел на саммит НАТО в Лондоне на другом самолете ВВС.

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