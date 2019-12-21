В Венесуэле в результате крушения небольшого самолета погибли девять человек

21 декабря 2019 00:01 (UTC+04:00)

Девять человек погибли в результате крушения частного самолета Beechcraft 100 King Air вблизи аэропорта венесуэльской столицы. Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, погибли девять венесуэльцев", - сказал прокурор журналистам.

По его словам, прокуратура начала расследование случившегося. "Пока я не могу озвучить никакой версии", - сказал он.

По данным газеты El Nacional, на борту самолета находились несколько предпринимателей.

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