Передислокация авиабазы США на Окинаве может потребовать дополнительно 10 лет

22 декабря 2019 09:07 (UTC+04:00)

Процесс передислокации авиабазы морской пехоты США Футэмма из одного района префектуры Окинава в другой может значительно затянуться по сравнению с изначальным планом и занять дополнительно 10 лет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета The Yomiuri shimbun.

Первичный график работ предусматривал, что перенос военного объекта завершится в 2022 финансовом году или немного позднее. Однако различные судебные разбирательства между властями Окинавы и центральным японским правительством привели к пятилетней отсрочке начала передислокации. В результате насыпные работы в бухте Хэноко, где расположится база, стартовали только в конце прошлого года, а не в 2013 году.

Еще одним фактором отсрочки стали исследования в бухте, в результате которых стало ясно, что в ряде мест грунт крайне слабый. Чтобы привести объект в соответствие со всеми нормами безопасности, необходимо забить около 70 тыс. свай. Эти работы потребуют больших ресурсных и временных затрат. Таким образом, передислокация базы завершится не раньше первой половины 2030-х годов.

На острове Окинава сконцентрировано 75% площади американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения. Его символом стала авиабаза морской пехоты США Футэмма, которая расположена в густонаселенном районе Гинован и становится источником постоянных инцидентов. Еще в 1996 году Токио и Вашингтон договорились убрать оттуда этот объект. В 1999 году было решено передислоцировать его на север Окинавы (в район Хэноко), частично разместив на насыпных островах.

В 2013 году после долгих переговоров власти Окинавы согласились с началом этих работ. Однако в 2015 году тогдашний губернатор префектуры Такэси Онага отменил это решение. Он потребовал убрать американскую базу за пределы Окинавы.

Губернатор последовательно проиграл серию судебных разбирательств по этому поводу, однако упорно запрещал начало работ по переносу базы. В разгар этой схватки Онага скончался, а избранный на его место оппозиционер Дэнни Тамаки также заявил, что будет добиваться вывода американского объекта с Окинавы. Тем не менее ряд судебных разбирательств завершился в пользу центрального правительства, и работы по переносу базы из города Гинован в район Хэноко были возобновлены.

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