В Буркина-Фасо 24 человека погибли после нападения на церковь
Неизвестные напали на деревню на севере Буркина-Фасо, убив не менее 24 человек. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил губернатор области Сахель Салфо Каборе.
"В воскресенье, 16 февраля, вооруженная группа террористов ворвалась в населенный пункт Панси и напали на мирных жителей… По предварительным данным, погибли 24 человека, в том числе священник", - цитирует заявление губернатора портал Coaci.
Ранения в результате атаки получили 18 человек, некоторые были похищены. Губернатор отметил, что перед тем как начать бойню, нападавшие отделили местных жителей от приезжих.
По данным портала, бандиты напали на протестантскую церковь в Панси, в момент когда там собрались прихожане для воскресной службы.
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