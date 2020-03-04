Число заразившихся новым коронавирусом в Южной Корее превысило 5,3 тыс.

Число случаев заражения коронавирусом в Республике Корея достигло 5328, увеличившись за прошедшие сутки на 516. Как сообщил во вторник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны, общее число умерших составило 32, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, 405 из новых случаев заражения произошли в городе Тэгу, еще 89 - в соседней с ним провинции Кёнсан-Пукто. В столице Южной Кореи Сеуле зафиксирован один новый случай, в Пусане - три. Полностью выздоровел и выписан из больниц 41 человек, в карантине находятся 28,4 тыс. граждан. В общей сложности в стране проверены на наличие коронавируса более 130 тыс. человек.

В последнюю неделю в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство страны во вторник вновь перенесло начало учебного года в школах на две недели - на 23 марта.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 50 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 10,5 тыс., свыше 160 человек умерли.