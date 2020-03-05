Число жертв коронавируса в Китае достигло 3012

Число жертв нового коронавируса в Китае составило 3012 человек, выздоровели более 52 тыс., количество зараженных с момента вспышки пневмонии превысило 80,4 тыс. Об этом сообщил в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду ведомство проинформировало о более чем 80,2 тыс. инфицированных, 2981 жертве и свыше 49,8 тыс. выздоровевших. Количество ежесуточно регистрируемых новых выявленных случаев заражения возросло на 20, составив 139, число зафиксированных за минувший день летальных исходов сократилось на семь, до 31. 2189 человек были вылечены и выписаны из больниц.

Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 3,74% вместо 3,71% днем ранее.