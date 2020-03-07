В США считают, что Талибан не намерен выполнять соглашение

США получили "убедительные разведданные", свидетельствующие о том, что афганская группировка Талибан не собирается выполнять соглашение с США. об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NBC.

Ранее на церемонии в Катаре США и Талибан подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными. США обязались сократить численность военнослужащих в этой стране до 8,6 тысячи. В четверг госсекретарь Майк Помпео заявил, что США уверены, что руководство Талибана делает все для выполнения сделки.

"У них нет ни единого намерения соблюдать соглашение", - заявил один из источников NBC со ссылкой на разведданные.

По его данным, донесения разведки совпадают с тем, что говорили источники Талибана в Пакистане, относительно того, что группа рассматривает мирный процесс как возможность обеспечить вывод американских захватчиков. После этого они якобы намерены нанести удар по "поддерживаемому США афганскому правительству", говорится в материале.