В Мексике число заболевших коронавирусом выросло до 93 человек

Глава мексиканской эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа сообщил об 11 новых случаях заражения коронавирусом в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Общее число подтвержденных диагнозов достигло 93, что означает 11 новых случаев за последние 24 часа", - сказал Аломиа на пресс-конференции, трансляция опубликована в Twitter минздрава Мексики.

По словам чиновника, единственный штат в Мексике, где не зарегистрированы случаи заражения COVID-19 - это Кампече.

Со вторника крупные вузы страны, студенты которых оказались в числе зараженных коронавирусом, начали приостанавливать обучение. В школах отменять занятия начали со среды.

Минздрав Мексики централизованно отменил занятия и спортивные события в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако ряд учреждений и регионов сочли эти меры слишком консервативными. Губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с консервативными мерами федерального центра и объявил карантин уже со вторника.