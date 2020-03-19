В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 тыс

Другие страны 19 марта 2020 10:00 (UTC+04:00)
В Японии число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 тыс

Число заразившихся новым коронавирусом в Японии превысило 1,6 тыс., увеличившись за сутки на 41. Об этом сообщило в четверг общественное телевидение NHK, обобщившее данные различных органов местного самоуправления, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общее число включены и 712 человек, заразившихся на американском круизном лайнере Diamond Princess, который месяц стоял в карантине в японском порту Иокогама.

За сутки умерли еще три человека, в стране теперь зарегистрировано 39 летальных случаев, связанных с новым коронавирусом. Семь умерших были в числе заразившихся на лайнере Diamond Princess.

Из больниц за это время было выписано 718 человек, излечившихся от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом. В то же время 60 пациентов находятся в госпиталях в тяжелом состоянии.

Наибольшее число зараженных (154 человека) отмечено на самом северном японском острове Хоккайдо. Однако новых случаев там отмечено не было, и в среду местные власти решили не продлевать там локальный режим чрезвычайной ситуации, срок которого истекает 19 марта. В других районах Японии такие меры не предпринимались.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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