При взрыве мин в Афганистане пострадали не менее четырех человек

Другие страны 11 мая 2020 10:07 (UTC+04:00)
При взрыве мин в Афганистане пострадали не менее четырех человек

По меньшей мере четыре мирных жителя были ранены в результате четырех взрывов наземных мин в Кабуле. Об этом в понедельник сообщил телеканал 1TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, среди четырех пострадавших есть ребенок. Подробности случившегося и сведения о состоянии раненых не приводятся.

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