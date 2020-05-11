При взрыве мин в Афганистане пострадали не менее четырех человек

По меньшей мере четыре мирных жителя были ранены в результате четырех взрывов наземных мин в Кабуле. Об этом в понедельник сообщил телеканал 1TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, среди четырех пострадавших есть ребенок. Подробности случившегося и сведения о состоянии раненых не приводятся.