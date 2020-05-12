Власти Уханя протестируют всех жителей города на коронавирус за 10 дней

Власти китайского города Ухань, ставшего в декабре прошлого года эпицентром распространения коронавируса, протестируют всех жителей за десять дней. Об этом во вторник сообщило издание "Пэнпай", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, оперативный штаб города по борьбе с эпидемией дал указание протестировать всех горожан на нуклеиновые кислоты коронавируса. Такое решение последовало после того, как 9 и 10 мая в Ухане было зафиксировано шесть новых случаев инфицирования - они стали первыми выявленными случаями заражения за 35 дней.

Инфицированные проживали в районе Дунсиху, среди них две супружеские пары. Муниципальным властям предписано разработать планы проведения массового тестирования жителей исходя из плотности населения и количества жителей в каждом районе. На это им отведено 10 дней.

Власти Китая за минувшие сутки зарегистрировали один ввозной случай инфицирования коронавирусом (автономный район Внутренняя Монголия) и 15 бессимптомных заразившихся. Еще у одного прибывшего в Шанхай из-за рубежа человека подозревается инфицирование коронавирусом, однако его диагноз пока не подтвержден. По данным на полночь 12 мая (19:00 11 мая), общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае достигло 82 919, выздоровели 78 171 человек, умерли 4 633. В настоящее время в стране насчитывается в общей сложности 115 активных случаев лечения от коронавируса (состояние 10 пациентов оценивается как тяжелое).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли.