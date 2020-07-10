Япония и США выступили за ликвидацию всех типов ракет КНДР

Министр обороны Японии Таро Коно и спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн высказались на встрече в Токио за ликвидацию всех типов ракет КНДР. Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Даже запуски ракет малой дальности, осуществляемые КНДР, противоречат резолюции Совета Безопасности ООН. Мировое сообщество должно озвучить единое послание на этот счет", - подчеркнул министр в ходе встречи.

Раннее Бигэн и министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги обсудили ситуацию на Корейском полуострове и подтвердили готовность продолжить развитие и укрепление японско-американского военного союза. Спецпредставитель также заявил, что США ждут визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в конце августа этого года. По мнению телеканала, эта ремарка могла означать намерение американской администрации в конце августа - начале сентября провести очный саммит G7, отложенный из-за ситуации с коронавирусом.