На западе Канады началась эвакуация населения из-за лесных пожаров
Лесные пожары стали причиной эвакуации населения на юге тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В настоящее время леса горят рядом с северной частью города Принстон, население которого составляет более 2,8 тыс. человек. Площадь возгорания сейчас оценивается в 20 га. В опасной зоне оказались более 40 жилых домов, жители которых получил приказ на срочную эвакуацию. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
По данным местной противопожарной службы, пожар начался в минувшую субботу из-за удара молнии.
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